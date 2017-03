Porte wint bergetappe Parijs-Nice; Henao pakt geel

17:51 – Richie Porte heeft de koninginnenrit in Paris-Nice gewonnen. In de beklimming naar de Col de la Couillole (zestien kilometer à 7,1%) sprong de klimmer van BMC weg uit een uitgedunde groep van favorieten. Klassementsleider Julian Alaphillipe kwam al snel in de problemen en verloor dan ook zijn gele trui. De 'maillot jaune' wordt overgenomen door de Colombiaan Sergio Luis Henao, die met een voorsprong van 30 seconden de slotdag ingaat. Henao sloot de bergetappe af als vierde, achter Alberto Contador (tweede) en Daniel Martin (derde).



De koninginnenrit van de Koers naar de Zon werd opengebroken door zes vroege vluchters, waarvan de Fransman Calmejane het langste wist stand te houden. Op de slotklim werd het commando echter overgenomen door de Italiaan Diego Ulissi. De twee leidende Fransen in het algemeen klassement, Julian Alaphillipe en Tony Gallopin, waren toen al zwaar in de problemen geraakt.



Het bleek de opmaat voor het vuurwerk tussen de klassementsmannen.Trek-Segafredo nam als eerste het initiatief met belangrijk beulswerk van Jarlinson Pantano. Toch was het niet zijn kopman Contador, maar juist Richie Porte die de eerste serieuze speldenprik uitdeelde. Nadat hij twee keer werd teruggehaald, bleek drie keer scheepsrecht voor de Australiër: Porte reed langzaam maar zeker weg bij de overige favorieten.



Porte speelt echter geen rol van betekenis meer in het algemeen klassement. Het gevecht tussen de mannen die nog wel voor het klassement meedoen, barstte dan ook vooral daarachter los. Eerst demarreerde Alberto Contador samen met Henao weg bij Daniel Martin, om vervolgens ook Henao achter zich te laten.



Contador kwam 21 seconden na Porte als tweede over de meet, terwijl Daniel Martin zich in de slotkilometers herpakte en in de laatste meters – ten koste van Henao – beslag wist te leggen op plek drie. Voor de slotetappe van morgen heeft de nieuwe klassementsleider Sergio Luis Henao een voorsprong van 30 seconden op Daniel Martin en 31 seconden op de nummer drie Alberto Contador.