Tom Dumoulin: "Liet me te vroeg gek maken."

19:21 – Tom Dumoulin eindigde op plek zes als beste Nederlander in de zwaarste bergetappe van de Tirreno-Adriatico. Toch is de Limburger niet helemaal tevreden met het resultaat. "Ik had goede benen en ik wist dat ik een achterstand in het klassement moest terugwinnen, maar ik liet me te vroeg gek maken. Dat moest ik helaas aan het einde een beetje bekopen", doelt Dumoulin tegenover het Algemeen Dagblad op zijn (te) vroege demarrage.



In het klassement bezet Dumoulin na vandaag eveneens plaats zes. In zijn ontwikkeling als klassementsman ziet hij dat wel als een stap in de goede richting. "Ik denk dat ik hier wel vertrouwen uit mag halen voor mijn rol als klassementsrenner. Ik doe met de beste mannen mee en ik denk dat het niveau hier heel hoog is.''



Waar de ene Nederlander voelde dat er meer in had gezeten, voelde Bauke Mollema juist dat hij vandaag niet goed genoeg was. "Ik had niet echt de benen waar ik op had gehoopt, dus het was werken'', liet Mollema eveneens aan het AD weten.



Ondanks deze tegenvallende dag wil Mollema een goed klassement in deze Italiaanse rittenkoers nog niet uit zijn hoofd zetten. "Het staat nog redelijk dichtbij elkaar. We hebben morgen nog een lastige dag en die tijdrit op de laatste dag om nog te proberen een stukje op te schuiven. Maar dat zal niet meer voor de eerste plekken zijn.''