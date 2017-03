Van Schip: "Ik had al gevoeld dat ik de beste benen had"

10:03 – Ondanks de aanwezigheid van twee ploegen uit de WorldTour en tal van procontinentale ploegen, ging het kleine Delta Cycling met de zege in de Ronde van Drenthe aan de haal. Vanuit de vroege vlucht versloeg Jan-Willen van Schip in een sprint met twee Twan Castelijns (LottoNL-Jumbo).



"Ik had nooit gedacht dat we vooruit zouden blijven", vertelt de winnaar op de website van de continentale ploeg. "Ik heb één keer achterom gekeken en toen zag ik het peloton niet en ondertussen bleef Jim van den Berg (teammanager, red.) maar in mijn oortje schreeuwen dat ik door moest blijven beuken. Onderweg had ik al gevoeld dat ik de beste benen had. Elke keer als ik iets te veel aanzette voelde ik dat de andere twee het lastig kregen."



Van Schip had verder vooral veel lol in de kopgroep met Castelijns en Julius van den Berg van SEG Cycling. "We hebben wat afgelachen in die kopgroep. Ik was met twee vrienden vooruit en het was daar eigenlijk heel gezellig. We hebben ook wel hard doorgereden. Het liep heel lekker, anders krijg je natuurlijk niet een voorsprong van meer dan acht minuten."



Voor Grischa Niermann, ploegleider bij LottoNL-Jumbo, was het een verrassing dat Van Schip en Castelijns het tot het eind mochten uitzingen. "Dan is het jammer dat hij net wordt geklopt, maar Van Schip is natuurlijk ook een erg sterke renner. Het is mooi voor Twan dat hij eens in de positie komt om voor de overwinning te rijden en hopelijk zet hij zijn teleurstelling om in iets positiefs."