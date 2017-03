Zieke Aru gaat niet meer van start in Tirreno-Adriatico

10:32 – De naam van Fabio Aru op de startlijst van Tirreno-Adriatico mag worden doorgestreept. De klassementsman van Astana kampt met zowel een ontsteking in de luchtpijp en de luchtpijpvertakkingen als koorts, zo meldt de Kazachse ploeg.



Dat de Italiaan niet in beste doen was, werd zaterdag al vroeg op de beklimming van Terminillo duidelijk. Hij moest vroeg lossen en verloor uiteindelijk meer dan vier minuten op winnaar Nairo Quintana. In het algemeen klassement was zijn achterstand al bijna vijf minuten en stond hij 32ste.



Het seizoen van Aru tot Tirreno was aardig goed verlopen. In Ronde van Oman werd hij derde in het eindklassement en in de Abu Dhabi Tour had hij beslag gelegd op de zesde plaats.