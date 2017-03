Winnaar Sagan hijgt na: "Keken ze wel naar de routekaart?"

20:58 – Ondanks dat hij naar eigen zeggen slechte benen had, wist Peter Sagan vandaag (zondag) zijn tweede etappezege in de Tirreno-Adriatico van dit jaar te boeken. Op de Muur van Fermo rekende de Slowaakse wereldkampioen af met een kopgroepje favorieten, waarin ook Tom Dumoulin en Bauke Mollema reden.



"Ik voelde me vandaag slecht, maar ik ben blij met deze overwinning", vertelt Sagan op de site van werkgever BORA-hansgrohe. "Het leek erop dat ik niet in staat zou zijn om morgen te kunnen rijden - het ging de hele dag loeihard, iedereen probeerde zijn graantje mee te pikken. Ik weet niet of de andere renners überhaupt naar de routekaart hebben gekeken?"



Rafal Majka moest Sagan in de kopgroep houden: de Poolse klimgeit kreeg de optie om voor zijn eigen kans te gaan, mits hij er zeker van was dat hij een zege kon scoren. "Ik heb al mijn vertrouwen aan Rafal gegeven. Tijdens de rit vertelde ik hem om niet dom te zijn - we gaan samen omhoog, en als hij de benen had kon hij aanvallen. Majka heeft hard gewerkt voor mij en ondanks dat ik gelost werd, kon ik voor de Flamme Rouge terugkeren. Nadien heb ik mijn best gedaan, wat in de overwinning resulteerde."



Door mee te zitten met de koplopers kon klassementsleider Nairo Quintana zijn voorsprong in het algemeen klassement behouden: doordat Adam Yates, zaterdag de nummer twee van het klassement, met buikgriep af moest stappen groeide de voorsprong van Quintana ten opzichte van zijn naaste belager zelfs naar vijftig seconden. Thibaut Pinot, die de dagzege aan Sagan moest laten en als tweede over de meet kwam, is de nieuwe achtervolger van Quintana.