Hosking zegeviert in Dwingeloo: "Trots en gelukkig"

21:58 – Chloe Hosking, die vanmiddag haar tweede seizoenszege wist te boeken door de Drentse Acht van Westerveld te winnen, is bijzonder blij met haar zege. De Australische renster van Alé Cipollini wist in de eindsprint af te rekenen met Lotte Kopecky en Amalie Dideriksen - de laatstgenoemde bleek zaterdag nog de beste in de Ronde van Drenthe.



"Deze is voor het team", klonk een dolblije Hosking na afloop van de omloop die zowel de start als de finish in Dwingeloo had. "Ik ben ontzettend trots en gelukkig, zonder het team had ik dit absoluut niet kunnen bereiken. Bedankt iedereen!"



Nina Kessler (Hitec Products) was de bestgeklasseerde Nederlandse, de 28-jarige kwam als zesde over de eindstreep. Jeanne Korevaar van WM3 Cycling wist nipt binnen de top tien te geraken.