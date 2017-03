Froome steunt Brailsford: "Zonder hem is er geen Sky"

13:31 – Chris Froome hield zich lange tijd stil in de zaak rond Dave Brailsford, maar heeft zich nu ook achter de baas van Team Sky geschaard. De 53-jarige Brit ligt onder vuur, nadat bekend werd dat zijn ploeg in 2011 tijdens het Criterium du Dauphiné een 'mysterieus pakketje' ontving. Volgens Sky zaten daarin onschuldige geneesmiddelen, maar kan dat niet bewijzen omdat de laptop waarop de gegevens stonden in 2014 werd gestolen.



"Hij heeft één van de beste sportteams ter wereld neergezet. Zonder hem is er geen Sky", zegt Froome in een statement over Brailsford. "In de laatste zeven jaar heeft hij me doorlopend gesteund en ik kan niet dankbaarder zijn voor de mogelijkheden en de ervaringen die ik heb gekregen. Er zijn fouten gemaakt, maar er zijn protocollen opgesteld om te zorgen dat deze fouten niet nogmaals gemaakt worden. Ik weet dat het tijd kost om het vertrouwen te herwinnen, maar ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het gaat gebeuren. Dat doet iedereen bij Sky."



"Het stelt me enorm teleur om te zien hoe Sky de laatste tijd in de media wordt neergezet. Dat is niet representatief voor de staf en renners om mij heen", vervolgt Froome. "Wel begrijp ik volledig waarom mensen zich in de steek gelaten voelen door de manier waarop met de situatie is omgegaan. In de toekomst moeten we dit beter doen. Daarvoor wil ik me verontschuldigen, ook namens de andere renners van Sky, die gepassioneerd zijn door onze sport en om schoon te winnen. Ik geloof in de mensen om me heen en wat we doen."