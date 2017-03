Gaviria verslaat Sagan en Stuyven in Civitanova Marche

16:37 – Fernando Gaviria heeft zijn vierde overwinning van het seizoen geboekt. De Colombiaanse renner van Quick-Step Floors triomfeerde maandag in de laatste rit in lijn in de Tirreno-Adriatico in de massasprint. Hij versloeg Peter Sagan en Jasper Stuyven aan de streep. Niki Terpstra liet zich in de finale zien met een aanval.



Na een aantal bergetappes, waarin Nairo Quintana afgelopen weekend de macht greep in het algemeen klassement, waren maandag de sprinters weer aan zet in de Tirreno-Adriatico. Het was ook gelijk hun laatste kans, aangezien de Italiaanse WorldTour-koers dinsdag eindigt met een tijdrit over ruim tien kilometer.



Afgaande op het parcours - deze was heuvelachtig met in de finale twee keer de beklimming van de Civitanova Alta - was het echter ook een reëel scenario dat de kopgroep vooruit zou blijven. Vrijwel direct na het startsein wisten zeven man zich los te maken van het peloton: Ben Gastauer (AG2R La Mondiale), Davide Ballerini (Androni Giocattoli), Raffaello Bonusi (Androni Giocattoli), Simone Andreetta (Bardiani-CSF), Mirco Maestri (Bardiani-CSF), Alan Marangoni (Nippo-Vini Fantini) en Joonas Henttala (Team Novo Nordisk). Zij kregen later nog gezelschap van Pavel Kochetkov (Katusha).



De acht leiders bouwden een maximale voorsprong van tegen de drie minuten op. Op een bepaald moment reden ze wel zes minuten voor het peloton, omdat het pak moest wachten bij een spoorwegovergang. Op last van de jury liet de kopgroep het pak weer dichterbij komen. Naarmate de koers vorderde, werd de vluchtersgroep steeds kleiner. Met nog ongeveer tien kilometer te gaan waren alleen Ballerini en Gastauer nog vooraan te vinden.



In de finale regende het aanvallen vanuit het peloton. Niki Terpstra wist samen met Matteo Cattaneo en Fabio Fellini de aansluiting te vinden bij de twee koplopers, waarna onze landgenoot een poging voor een solo waagde. Terpstra had echter geen succes en drie kilometer voor de finish werd hij, samen met Felline, gegrepen door het peloton. Een massasprint werd steeds waarschijnlijker en die kwam er uiteindelijk ook.



Sagan won deze Tirreno al twee keer een etappe en wilde daar graag een derde dagsucces aan toevoegen, maar Gaviria stak er een stukje voor. De Colombiaan boekte zodoende zijn vierde seizoenszege, na eerder al twee keer trefzeker te zijn geweest in de Ronde van San Juan en één keer in de Ronde van de Algarve. Zijn landgenoot Quintana behoudt de leiding in het algemeen klassement, met een voorsprong van nog steeds vijftig seconden op nummer twee Thibaut Pinot voor de beslissende tijdrit. Tom Dumoulin en Bauke Mollema gaan als respectievelijk vijfde en negende de slotdag in, op 1.19 en 1.37 minuut van de leider.