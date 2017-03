Gaviria: "Het was een prachtig gevecht met Sagan"

13 maart 2017 – Fernando Gaviria had vooraf zijn zinnen gezet op de winst van de zesde etappe in de Tirreno-Adriatico. Maandag had de Colombiaanse renner van Quick-Step Floors ook succes in de straten van Civitanova Marche. Hij liet Peter Sagan, die al twee ritten won in deze editie van de Italiaanse rittenkoers, achter zich.



"We wilden echt winnen. Dit was de eerste dag voor de sprinters", aldus Gaviria in het flitsinterview na de finish. De derde etappe eindigde overigens ook al in een massasprint. "Maar toen ging ik onderuit en waren mijn benen ook niet uitstekend, maar nu ging het goed."



In de finale moest de Civitanova Alta twee keer beklommen worden. "Dat maakte het een beetje een mini-uitvoering van Milaan-San Remo. Het was een prachtig gevecht met Peter Sagan, maar ook met de andere renners. Ik ben blij dat ik deze etappe heb gewonnen."