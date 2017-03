Dumoulin in dienst van Matthews in Milaan-San Remo

9:27 – Tom Dumoulin zal aan de start verschijnen in Milaan-San Remo. De Nederlander is echter niet aangewezen als kopman van Team Sunweb. Hij zal de Italiaanse klassieker vooral in dienst gaan rijden van Michael Matthews. De Australiër is aangewezen als kopman van de ploeg.



Ook de rappe Nikias Arndt en de klimmer Warren Barguil zijn opgenomen in de ploeg voor het eerste Monument van 2017. Het Nederlandse trio Roy Curvers, Tom Stamsnijder, Albert Timmer en de Duitser Simon Geschke completeren de ploeg.



Trainer Aike Visbeek heeft de koers van twee jaar terug nog in zijn achterhoofd. Toen ging de ploeg immers met de zege in La Primavera aan de haal dankzij de inmiddels vertrokken John Degenkolb. "Goed samenwerken is de beslissende factor en we moeten dan ook zorgen dat Michael zo fris mogelijk aankomt in San Remo. Na een goede week met veel geboekte progressie in Parijs - Nice hebben we er vertrouwen in."



Ook de ploeg van Sunweb voor de Ronde van Catalonië is bekend. Daar zal Laurens ten Dam samen met Johannes Fröhlinger een stel jonkies. Sprinter Max Walscheid, Phil Bauhaus, Chris Hamilton, Sindre Skjøstad Lunke, Lennard Kämna en Lennard (na Ten Dam de tweede Nederlander) completeren de ploeg.