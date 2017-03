Dennis: "Bewezen dat hun harde werk het waard was"

16:45 – Rohan Dennis wil tijdens de komenden Giro d'Italia proberen een goed klassement te rijden in een grote ronde. Tijdens Tirreno-Adriatico liet de Australiër in ieder geval zien dat hij kan strijden om de eindzege. Achter de bergop ongenaakbare Nairo Quintana werd hij tweede, mede doordat hij de slottijdrit wist te winnen.



"Het is mooi dat ik vandaag heb kunnen bewijzen dat al het werk dat ze voor mij gedaan hebben het waard was", vertelt de tijdritspecialist na afloop van de rit bij het televisie-interview. "Het is voor BMC Racing een hele goede week geweest. Eerste ploegentijdrit, toen drie dagen blauw en nu dit."



Hoewel de tijdrit in de Tirreno slechts tien kilometer was, ging het niet makkelijk bij Dennis. "Het was geen makkelijke tijdrit. Ik heb geprobeerd om hem mentaal in kleine stukjes op te breden. Vooral het laatste deel was nog verrassend zwaar met tegenwind op kop."