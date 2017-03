Dumoulin na tijdrit: "Ik was gewoon trage stront"

9:23 – Tom Dumoulin moest in de individuele tijdrit van Tirreno-Adriatico genoegen nemen met de dertiende plaats. Daarmee eindigde hij maar liefst 23 seconden achter winnaar Rohan Dennis. De renner van Team Sunweb was dan ook absoluut niet tevreden.



Dumoulin vreesde al voor een minder snelle tijdrit omdat hij gewicht is kwijtgeraakt. "Ik weet niet of het een mindere dag was, of een mindere tijdrit an sich. Het was dramatisch. Het was echt niks. Dus ik heb wel een belangrijke les geleerd, denk ik", zegt de Nederlander tegenover De Telegraaf. "Ik moet hier even rustig over gaan zitten met mijn trainer. Dit was niet goed. Dit was niet waar ik normaal gesproken toe in staat mag worden geacht. Ik had gehoopt dat het nog mee zou vallen, maar dat was dus niet het geval."



In het algemeen klassement eindigde Dumoulin nog wel op de zesde plaats, maar vooral de teleurstellende tijdrit blijft in zijn hoofd zitten. "We moeten hier weer hard aan gaan werken met het oog op de Giro d'Italia. We moeten even gaan kijken hoe we dit gaan oplossen. Ik was gewoon trage stront", besloot hij.