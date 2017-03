LottoNL-Jumbo mikt op Roglic en Lobato in Milaan-San Remo

9:41 – Juan José Lobato en Primoz Roglic zijn aanstaande zaterdag de kopmannen van LottoNL-Jumbo in Milaan-San Remo. Dat maakt de ploeg bekend via de officiële website. Ondanks dat de wedstrijd bekend staat als sprinterskoers ontbreekt Dylan Groenewegen.



Lobato liet eerder al weten van Milaan-San Remo één van zijn hoofddoelen van het seizoen te hebben gemaakt. Drie jaar geleden wist hij al eens vierde te worden in de 291 kilometer tellende rit. Naast Lobato en Roglic neemt LottoNL-Jumbo ook Enrico Battaglin, Twan Castelijns, Jos van Emden, Tom Leezer, Paul Martens en Bram Tankink mee naar Italië.



Battaglin, Van Emden, Martens, Lobato en Roglic reden de afgelopen dagen in Tirreno - Adriatico. Leezer en Tankink maakten kilometers in Parijs-Nice terwijl Castelijns tweede werd in de Ronde van Drenthe. Milaan-San Remo werd vorig seizoen gewonnen door de Fransman Arnaud Démare.