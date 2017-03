Colbrelli hoopvol over kansen in San Remo: "Vorm is goed"

16:56 – Sonny Colbrelli hoopt zaterdag de eerste Italiaanse winnaar van Milaan-San Remo te worden sinds Filippo Pozzato (2006). De renner van Bahrain-Merida gelooft in eigen kansen en put vertrouwen uit zijn prestaties in Parijs-Nice.



De 26-jarige Italiaan zegevierde in de tweede etappe van de Koers naar de Zon en stond ook bergop zijn mannetje. "Er bestaat geen twijfel over dat het met de vorm wel goed zit", laat Colbrelli in La Gazzetta dello Sport optekenen. "Het verbaasde me dat ik een etappe won en ik was positief verrast door de vorm op de klimmetjes gedurende de laatste drie dagen. Op de zondag kon ik zelfs met de besten mee."



De ambities mogen dan hoog zijn, maar Colbrelli realiseert zich dat het zaterdag geen abc'tje zal worden. De Italiaan houdt vooral rekening met Peter Sagan en Fernando Gaviria, die ondanks een val in de training gewoon van start gaat. Vooral van de wereldkampioen verwacht hij iets speciaals. "Ik ben er vrij zeker van dat Sagan het niet tot een sprint wil laten komen", zegt Colbrelli. "Hij is de grote 'kampioen' van het peloton. Hij is te vergelijken met Merckx, maar hij weet ook dat Gaviria hem kan kloppen in de sprint."



Toch rekent Colbrelli op een massasprint op de Via Roma. Maar mocht Sagan het toch willen proberen, dan heeft de Italiaan wel een idee hoe hij de wereldkampioen kan stoppen. "Je moet anticiperen op wat hij doet of dat op zijn minst proberen."