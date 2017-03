Halvorsen sprint naar zege in Handzame Classic

17:26 – Kristoffer Halvorsen volgt Erik Baska op als winnaar van de Handzame Classic. De Noor van Team Joker Icopal rekende na ruim 192 kilometer koers in de sprint af met Adam Blythe (Aqua Blue Sport) en Kenny Dehaes (Wanty-Groupe Gobert). Andre Looij was de beste Nederlander op de vijfde plaats.



Al vroeg probeerde een groep van negen renners, met daarbij Taco van der Hoorn (Roompot-Nederlandse Loterij) en Rob Ruijgh (Tarteletto), afstand te nemen van het peloton. Veel speelruimte kreeg de kopgroep niet, want door de stevige wind probeerden enkele ploegen het peloton in waaiers te trekken. Na een kleine 70 kilometer koers werd de kopgroep dan ook alweer ingerekend door het voorste deel van het peloton.



Dat voorste deel bestond na de samensmelting uit dertig renners, maar ondanks het hoge tempo aan kop wist een tweede groep de aansluiting te vinden. Iljo Keisse, Lukas Pöstlberger, Alex Kirsch, Mads Schmidt, Jonas Koch en Timothy Stevens probeerden nog onder een sprint uit te komen, maar ook zij werden ingerekend.



In de slotfase leidden meerdere uitlooppogingen tot niks en dus stevende het peloton af op een massasprint. Met name Aqua Blue Sport deed er alles aan om kopman Blythe goed af te zetten, maar de Brit moest toch zijn meerdere erkennen in een ontketende Halvorsen.