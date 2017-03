Roompot onder leiding van Weening naar Catalonië

12:45 – Pieter Weening is de kopman van Roompot - Nederlandse Loterij voor de Ronde van Catalonië. De 35-jarige Fries, die vorig jaar de eerste WorldTour-zege voor de procontinentale ploeg wist te veroveren, heeft zeven jonge ploegmakkers mee naar het noordoosten van Spanje.



De eerstvolgende in leeftijd is namelijk tien jaar jonger dan Weening: Nick van der Lijke is 25 jaar. Verder reizen Jeroen Meijers, Martijn Tusveld, Tim Ariesen, Etienne van Empel, Martijn Budding en Oscar Riesebeek mee af naar de Volta Ciclista a Catalunya, die komende maandag van start gaat.



Nairo Quintana is de regerend winnaar in Catalonië, al zal de Colombiaan zijn titel niet verdedigen. Movistar treedt namelijk aan met Alejandro Valverde als kopman. Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Laurens ten Dam (Team Sunweb), Robert Gesink en Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) staan onder anderen aan de start in Calella.