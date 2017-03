Kwiatkowski verslaat Sagan en wint Milaan-San Remo

17:20 – De 108ste editie van Milaan - San Remo is een prooi geworden voor Michal Kwiatkowski. De Poolse Sky-renner, die twee weken geleden ook al de beste bleek in Strade Bianche, klopte de op de Poggio weggesprongen Peter Sagan op de meet. Julian Alaphilippe, met wie Sagan en Kwiatkowski naar de Via Roma waren gereden, kwam net tekort en werd derde.



La Primavera, de langste van de vijf monumenten, was ook dit jaar weer het terrein voor de vluchters. Een tiental renners, waaronder vijf Italianen, sprong vlak na de Piazza del Duomo, de startplaats in Milaan, weg. Onder meer de jongste renner van het veld, de 20-jarige Umberto Poli, mocht meer dan tweehonderdveertig kilometer wegblijven: aangezien de Capi werden overleefd, kwamen zeven van de tien koplopers zelfs vooraan op de Cipressa terecht.



Nadat meerdere ploegen hun mannetjes voorop hadden gezet op de Capi leverde de beklimming van de Cipressa de eerste schifting op. Aldaar werd Tom Dumoulin direct naar voren geschoven door Team Sunweb, na de eerste ronde spervuur. Onder anderen Tony Gallopin, Tim Wellens en Matteo Trentin probeerden de koers hard te maken. Dumoulin trachtte een hoog tempo op te zetten, maar de in zijn wiel rijdende Sky-renners wilden daar niets van weten.



Zodoende kwam een bijzonder grote groep op de Poggio afgereden: minstens 75 renners mochten met nog slechts negen kilometer voor de boeg hopen op een voor hunzelf ideaal scenario. Sagan, die zich op de Cipressa nog rustig had gehouden en bovendien zijn halve ploeg nog om zich heen had, zorgde uiteindelijk voor de beslissende aanval. Helemaal alleen sprong hij, op de top van de Poggio, weg.



Kwiatkowski en Alaphilippe waren de enige twee die de wereldkampioen konden volgen: Sonny Colbrelli, van tevoren door velen als outsider aangewezen, werd door Sagan zelfs uit het wiel gereden. In de afdaling van de Poggio leken de Pool en de Fransman door te hebben dat hun voorsprong afdoende zou kunnen zijn, waardoor ze mee gingen rijden met Sagan. De achtervolging werd geleid door Bahrain Merida, maar inlopen deden de overgebleven favorieten niet meer.



Na het aangaan van Sagan leek het een één-twee-drietje te worden voor de regerend tweevoudig wereldkampioen, maar Kwiatkowski verraste vriend en vijand door over de Slowaak heen te springen. Daarmee pakt de 26-jarige zijn tweede grote zege van het jaar: het door Kristoff gewonnen sprintje zag alle favorieten binnenkomen. Fernando Gaviria werd vijfde, voor de winnaar van vorig jaar, Arnaud Démare.



Foto: LaPresse - D'Alberto / Ferrari