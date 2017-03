Pichon verslaat peloton in Classic Loire Atlantique

17:30 – Laurent Pichon heeft Fortuneo - Vital Concept haar tweede overwinning van het seizoen bezorgd. De 30-jarige Fransman won zaterdag in eigen land Classic Loire Atlantique met een late uitval. Zijn ploeggenoot Daniel McLay was eind januari de beste in Trofeo Palma.



Marc Fourneir, Kevin de Cunff en Benoit Cosnefroy gaven met een ontsnapping kleur aan de etappe. Het drietal mocht maximaal ongeveer vijf minuten voor het peloton uitrijden, maar dat was niet voldoende om vooruit te blijven. In de laatste dertig kilometer voegden zich meerdere rijders bij de drie leiders, maar in de finale kwam het peloton toch terug.



Toen alles weer samen was, werden meerdere aanvallen geplaatst. Die van Pichon bleek uiteindelijk de juiste. Hij won in La Haye-Fouassière, voor zijn landgenoten Thomas Boudat en Hugo Hofstetter.