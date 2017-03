Balende Van Avermaet: "Gevoel dat ik mee had gekund"

18:40 – Velen waren bang voor Peter Sagan: met de Slowaakse wereldkampioen op meet afrijden zou niemand in een overwinning kunnen resulteren, op de bebaarde BORA-rijder na. Echter, Michal Kwiatkowski wist het toch te flikken. Dat het mogelijk is om Sagan te verslaan wist Greg Van Avermaet al langer: de olympisch kampioen klopte de publiekslieveling een maand geleden nog in de Omloop. In Milaan-San Remo moest hij echter passen.



"Ik zag Sagan vertrekken op de Poggio", analyseert Van Avermaet, "maar ik zat te ver. Dat is spijtig, want ik had het gevoel dat ik mee had kunnen zijn met Sagan, Kwiatkowski en Alaphilippe", zegt de Belg in gesprek met Sporza. "Ik kwam uiteindelijk als vierde boven op de Poggio, maar het gat was al te groot. Op de Poggio geraakte ik slecht gepositioneerd. Ik had daar maar één ploegmaat aan mijn zijde, waardoor we ons wat lieten wegdrummen. Jammer."



Van Avermaet paste uiteindelijk in de slotsprint: de BMC-renner kwam niet in de top twintig terecht. Tim Wellens (Lotto Soudal) werd daardoor de bestgeklasseerde Belg dankzij een achttiende plaats.