Sagan na tweede plek: "Spektakel is ook belangrijk"

21:53 – Peter Sagan moest tijdens Milaan-San Remo zijn meerdere erkennen in Michal Kwiatkowski. De Pool wist de renner van BORA-hansgrohe te kloppen in de eindsprint. Voor de Slowaak is echter niet altijd het eindresultaat van belang, maar vooral ook de show.



Ondanks het feit dat Sagan niet wist te winnen, was hij toch blij met het slot van de race. "Ik heb alles gegeven vandaag. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de fans om een spektakel te kunnen aanschouwen. Dan is iedereen blij", reageerde de Slowaak op de website van zijn ploeg. "Het was een instinct om aan te vallen op de Poggio. Na mijn aanval zag ik dat ik alleen was, maar al snel kwamen Kwiatkowski en Julilan Alaphilippe ook opzetten. Dat maakte het speciaal."



"Resulaten zijn niet belangrijk, het belangrijkste is om een show op te voeren", voegt Sagan toe in gesprek met RAI Sports. "Die tweede plaatsen worden zo langzamerhand gewoon voor mij. Ik verrichte de laatste 500 meter heel wat werk waardoor ik misschien wat vermoeider was. Maar dat hoort erbij. We hebben in ieder geval voor spektakel gezorgd en dat is waar wielrennen om gaat."



Foto: BORA-hansgrohe / Stiehl Photography