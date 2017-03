Sagan leidt WorldTour-ranking na Milaan-San Remo

16:11 – Peter Sagan is de nieuwe leider op de WorldTour-ranking. De Slowaak lost Richie Porte, die in januari de Tour Down Under won, af. Porte zakt naar plek drie, Michal Kwiatkowski staat tweede en Tom Dumoulin is op plek negen de beste Nederlander.



In Milaan-San Remo was Kwiatkowski zijn rivaal Sagan nog te snel af, op papier zijn de rollen dus omgedraaid. Sagan dankt zijn opmars richting de eerste plek aan etappezeges in de Tirreno-Adriatico en zijn tweede plek in La Primavera. Julian Alaphilippe, de nummer drie van Milaan-San Remo, staat vierde.



Overzicht individuele ranking WorldTour.