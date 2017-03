Cimolai verslaat Bouhanni op streep in Catalaanse opening

17:07 – Davide Cimolai (hier op archiefbeeld samen met ploeggenoot Arnaud Démare) heeft de eerste etappe in de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Italiaan van FDJ versloeg met miniem verschil Nacer Bouhanni van Cofidis. Door zijn zege is Cimolai ook de eerste leider in het klassement.



Jetse Bol liet het shirt van Manzana Postobon goed in beeld verschijnen. Aan het begin van de dag probeerde de Nederlander het al een keer met landgenoot Bert-Jan Lindeman. Die poging mislukte, maar toen er een groep van vier was weggereden, ging Bol in de contra-attack.



Bol wist met medevluchters Brendan Canty en Axel Domont aan te sluiten bij een kopgroep, maar werd in de finale alsnog gegrepen door het peloton. In dat peloton was het belang bij een sprint simpelweg te groot. Het Lotto Soudal van André Greipel en het Cofidis van Bouhanni voerden het peloton over de laatste beklimmingen van de dag.



De zes beklimmingen die op de route lagen bleken niet genoeg om een sprint te voorkomen. Ook dappere pogingen van Cyril Gauthier en Peter Kennaugh in de laatste kilometers brachten daar geen verandering in. Net als vorig jaar, toen Bouhanni de eerste rit in de Ronde van Catalonië wist te winnen. Bouhanni ging de sprint aan en leek opnieuw te gaan winnen, maar werd met centimeters verslagen door Cimolai. Kristian Sbaragli van Team Dimension Data werd daarachter derde.



Morgen (dinsdag) staat er een ploegentijdrit over 41,3 kilometer op het programma. De Ronde van Catalonië bestaat in totaal uit zeven etappes en wordt zondag afgesloten.