Ook wereldkampioen Sagan niet aan de start in Roeselaere

10:17 – Het regent afmeldingen bij de organisatie van Dwars door Vlaanderen, en dat terwijl de koers voor dit jaar juist opgewaardeerd is tot een WorldTour-wedstrijd. In een eerder stadium lieten Greg Van Avermaet, Tom Boonen, Alexander Kristoff en John Degenkolb al weten niet aan de start te verschijnen in Roeselaere en ook Peter Sagan heeft bekendgemaakt de rit over te slaan.



"Natuurlijk is dit jammer", zegt organisator Guy Delesie, "maar we hadden er ook wel een beetje rekening mee gehouden. Ineens zijn er vier WorldTour-wedstrijden in acht dagen - Milaan-San Remo, wij, E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. Dat is teveel van het goede, het is begrijpelijk dat je als renner niet het hele programma wil rijden."



Dwars door Vlaanderen vindt morgen (woensdag) plaats. Niki Terpstra zal proberen de koers voor de derde keer te winnen, terwijl Jens Debusschere zijn zege van vorig jaar wil herhalen.