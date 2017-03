Marcato: "Dankzij Nederlandse jaren hart voor Vlaanderen"

11:42 – Met Dwars door Vlaanderen en E3 Harelbeke staan er twee WorldTour-wedstrijden op het doordeweekse programma. UAE Team Emirates gokt op twee paarden in beide koersen door Vlaanderen: aan de ene kant neemt de ploeg een paar ervaren mannen mee, tevens krijgen een aantal jongelingen de kans om hun talent te tonen.



Marco Marcato, die lang in dienst van Nederlandse ploegen was en zodoende de omgeving goed kent, zegt in een persbericht van het team te houden van de twee wedstrijden. "Ik heb deze klassiekers altijd fijn gevonden en na mijn Nederlandse jaren ben ik me beter gaan beseffen hoe het hier leeft. Ik hoop dat ik dit kan overbrengen op mijn jonge ploegmakkers, en ik ga mijn best doen om in de kopgroepen mee te zitten."



Naast Marcato reizen ook Andrea Guardini en Sacha Modolo af naar Vlaanderen, waar Federico Zurlo zijn eerste opwachting maakt in Dwars door Vlaanderen. De 23-jarige Italiaan viel op tijdens Milaan-San Remo door mee te zitten in de vlucht van de dag. Simone Consonni, Marko Kump, Vegard Stake Laengen en Oliviero Troia maken het team af.