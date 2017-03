Van Avermaet klopt Keukeleire en wint ook Gent-Wevelgem

17:27 – Na zijn overwinningen in Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Harelbeke mag Greg van Avermaet weer het zoet van een zege smaken. De Belgische renner van BMC schreef zondag de 79ste editie van Gent-Wevelgem op zijn naam. In een sprint-a-deux versloeg Van Avermaet zijn landgenoot Jens Keukeleire. Vlak daarachter werd Peter Sagan derde, Niki Terpstra eindigde als vierde.



Van Avermaet was ook de grondlegger geweest voor de kopgroep van veertien man die ontstond in het begin van de finale. De Belg voerde bij de laatste beklimming van de Kemmelberg het tempo op. In eerste instantie kreeg hij alleen Sagan met zich mee, maar John Degenkolb wist al snel de aansluiting te vinden bij de leiders. Dat gold kort daarna ook voor Terpstra, Zdenek Stybar en Edvald Boasson Hagen. Acht man wisten vervolgens ook nog met succes de oversteek te maken. Onder hen Jens Keukeleire.



De veertien koplopers bouwden een voorsprong van ongeveer een halve minuut op het peloton op, maar de samenwerking tussen hen verliep niet optimaal. Daarom besloot Keukeleire het tempo op te voeren. De Belg zag dat alleen Van Avermaet, Terpstra, Sagan en Søren Kragh hem konden volgen.



Op ongeveer vijftien kilometer van de finish konden Van Avermaet en Keukeleire zich losmaken van hun drie medekoplopers. Dat was het gevolg van het feit dat Terpstra weigerde over te nemen van Sagan. Even leek de regerend wereldkampioen alleen op jacht te gaan naar de twee Belgen, maar uiteindelijk besloten Terpstra, Kragh en hij toch weer samen te werken. Keukeleire en Van Avermaet hadden op dat moment al een kleine tien seconden voorsprong opgebouwd en dat verschil bleek voldoende voor hen om het op een sprint-a-deux te laten aankomen. Daarin bleek de olympisch kampioen de betere.



Een kopgroep van negen man gaf kleur aan de koers, onder wie de Nederlanders Elmar Reinders en Dennis van Winden. De Belg Preben van Hecke bleef van deze groep het langst vooruit. Mede door de wind en meerdere valpartijen brak het peloton meermaals in stukken, maar voor de finale kwam alles elke keer weer samen. Diverse renners probeerden een aanval te plaatsen, maar het verschil werd pas gemaakt bij de laatste passage van de Kemmelberg.