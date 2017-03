Direct Energie verlengt: nog twee jaar met Bernaudeau

10:23 – Jean-René Bernaudeau kan opgelucht ademhalen. De Franse ploegleider heeft sponsor Direct Energie weten te verleiden om een nieuw, tweejarig contract te ondertekenen. Zodoende blijft het elektriciteits- en gasbebedrijf naamgever van de formatie, die in het jaar 2000 het levenslicht zag onder de noemer Bonjour.



Na drie jaar als Bonjour ging de ploeg twee seizoenen door het leven als Brioches La Boulangère, alvorens de naam Bouygues Telecom voor zes jaargangen werd aangehouden. Voordat Bernaudeau in zee ging met Direct Energie, stond de ploeg bekend als Team Europcar. "We blijven trouw aan onze waarden door een hernieuwde overeenkomst met Direct Energie te tekenen", reageert Bernaudeau op het nieuws dat zijn sponsor aanblijft.



Direct Energie boekte in 2017 tot dusver drie rondezeges: Lilian Calmejane won zowel de Ster van Bessèges als de Internationale Wielerweek Coppi en Bartali, Yohann Gene zegevierde in Midden-Afrika tijdens de Tropicale Amissa Bongo. Calmejane zorgde met drie dagsuccessen ook voor de meeste overwinningen binnen de ploeg: sprinter Bryan Coquard kwam tot op heden in 2017 slechts tweemaal als eerste over een eindstreep.