UCI beboet vijftien renners voor rijden over voetpad

10:42 – De jury van de Driedaagse de Panne heeft namens de UCI vijftien renners bestraft met een boete vanwege het fietsen op voetpaden. De Belgische krant Het Nieuwsblad meldt dat onder meer ritwinnaar Philippe Gilbert tegen een boete van tweehonderd Zwitserse frank (ongeveer 185 euro) aanliep.



In de aanloop naar Omloop Het Nieuwsblad werd er nog op gehamerd dat de veiligheid door iedereen moest worden gewaarborgd. Renners die over het voetpad rijden, zouden zonder twijfel uit de koers worden gegooid. Dinsdag bleek dit vooralsnog slechts een loos dreigement. "Er gingen te veel renners in de fout. We kunnen ze er toch niet allemaal uitgooien?", was de reactie van UCI-juryvoorzitter Joël Alies na de openingsetappe. "Er wordt nu een statement afgegeven aan de ploegleiders waarin we duidelijk stellen dat alle voetpadrijders worden uitgesloten."



Naast Philippe Gilbert kregen ook Rob Ruijgh, Boy van Poppel, Marco Haller, Dries Devenyns, Jasper De Buyst, Luke Durbridge, Alexander Edmondson, Christoph Pfingsten, Matthias Brandle, Simone Consonni, Alexandre Pichot, Pierre-Luc Perichon, Frederik Backaert en Ole Forfang een boete van de UCI.