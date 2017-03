Lotto Soudal gokt op 'verschillende ijzers' in Vlaanderen

11:13 – Hij was al een aantal keren dichtbij, maar Tiesj Benoot heeft nog altijd niet weten te winnen in het jaar 2017. De 23-jarige Belg, die in dienst van Lotto Soudal koerst, was dan wel eindwinnaar van het jongerenklassement in de Ronde van de Algarve, maar verder dan twee derde plaatsen kwam het grote talent nog niet. Zondag staat de Ronde van Vlaanderen op de rol: Benoot is één van de blikvangers, maar niet de absolute kopman van zijn stal.



"Sinds mijn eerste jaar bij de profs is de Ronde van Vlaanderen het hoofddoel van het voorjaar voor mij", laat de man uit Gent in een persbericht van zijn werkgever weten. "Uiteraard had ik graag vooraf al een topresultaat behaald, maar over mijn conditie kan ik niet anders dan tevreden zijn. Indien ik gespaard was gebleven van pech had ik telkens mee kunnen doen voor de ereplaatsen. Nu werd ik vierde in Kuurne, achtste in Strade Bianche en zevende in Dwars door Vlaanderen. In de E3 werd ik veertiende, na een lekke band op het verkeerde moment."



"Ik ben niet de absolute kopman binnen de ploeg, we hebben verschillende ijzers in het vuur. Tony Gallopin kwam jammer genoeg ten val in de E3, maar ook hij was sterk vorige week. Als Tony volledig hersteld is, kan ook hij zondag ver komen. We gaan naar de Ronde met een ploeg die heel sterk is in de breedte. Ik voel geen druk."



Benoot heeft het vizier gericht op een mooie eindklassering in Vlaanderens Mooiste, waar hij twee jaar geleden al op een keurige vijfde plaats over de meet kwam. Vorig jaar moest de jongeling de strijd voortijdig staken: hij vloog een bocht uit en moest per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd, waar een diepe snijwond en een gekneusde linkerschouder aan over werden gehouden.



"Ik wil zondag de finale rijden en een dichte ereplaats veroveren. Het is moeilijk om er een exact resultaat op te plakken. Gilbert, Sagan en Van Avermaet zijn de sterkste renners op het ogenblik, met Sagan die de absolute topfavoriet is voor zondag. Na deze drie ligt het open. Ik hoop dat er aanvallend gekoerst wordt. Het zal ook nodig zijn om de grote drie het vuur aan de schenen te leggen."