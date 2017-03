Henao voor Sky naar het Baskenland, Izaguirre wil zege

11:34 – In de aanstaande editie van de Ronde van het Baskenland een nieuwe clash tussen Alberto Contador en Alejandro Valverde: de twee Spanjaarden namen het dit jaar al een aantal keren tegen elkaar op, waarbij El Imbatido vooralsnog als winnaar naar voren kwam. Contador kon niet profiteren van de afwezigheid van zijn Movistar-rivaal in Parijs-Nice: hij verloor de eindwinst in de Koers naar de Zon op twee tellen aan Sergio Henao.



De 29-jarige Colombiaan is eveneens van de partij in de Vuelta al Pais Vasco, zoals de Baskische koers officieel door het leven gaat. Samen met Michal Kwiatkowski moet hij de Sky-kar trekken. Kwiatkowski heeft tot dusver een fantastisch voorjaar: zo zegevierde de Pool in Strade Bianche en Milaan-San Remo. Het tweetal wordt bijgestaan door Henao's neefje Sebastian, de jonge Tao Geoghegan Hart, Michal Golas, David Lopez en last but not least Mikel Nieve en Vasil Kiryienka.



Bahrain Merida zet haar geld op Ion Izaguirre. De Bask reed naar een keurige zevende plaats in Parijs-Nice, deze prestatie wil hij voor zijn thuispubliek overtreffen. "Ik heb hoge verwachtingen van deze race, ik wil goed eindigen in het klassement en op zijn minst één etappe winnen. Mijn motivatie is dit jaar extra hoog aangezien ik de editie van vorig jaar om gezondheidsredenen aan me voorbij moest laten gaan. Ik kan amper wachten om van start te gaan!"



Izaguirre wordt in het Baskenland bijgestaan door Grega Bole, Janez Brajkovic, Antonio Nibali, Ondrej Cink, Giovanni Visconti, Yukiya Arashiro en de Ethiopiër Tsgabu Grmay. De Vuelta al Pais Vasco begint op maandag 3 april met een rit van Iruñea naar Eguesibar-Sarriguren. Vijf dagen later wordt er afgesloten met een indivuele tijdrit door de straten van Eibar.