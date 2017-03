Kittel kraait victorie vanuit geslagen positie in De Panne

12:10 – De vijfde seizoenszege van Marcel Kittel is een feit. Het Duitse sprintkanon van Quick Step Floors overwon in de ochtendetappe van de slotdag in de Driedaagse De Panne-Koksijde, nadat hij twintig kilometer voor de meet onderuit was gegaan. Alexander Kristoff, de winnaar van de tweede etappe, moest zijn Duitse rivaal laten gaan en reed als tweede over de streep.



Elmar Reinders, André Looij (beiden Roompot - Nederlandse Loterij) en Rob Ruijgh (Tarteletto-Isorex) waren betrokken bij de vlucht van de ochtend, waar Reinders de langste adem had. Hij bleef over met drie medevluchters, om enkele kilometers voor de streep in De Panne te worden ingerekend. Het peloton had last van waaiers: het brak enkele malen, maar uiteindelijk kwam iedereen samen over de meet.



Achter Kittel en Kristoff kwam Sacha Modolo (UAE Team Emirates) als derde over de streep, achter de Italiaan sloten Rüdiger Selig en Edward Theuns aan. Jens Debusschere eindigde op de zevende plaats, Raymond Kreder was de bestgeklasseerde Nederlander met een elfde positie.



Pim Ligthart behoudt zijn gedeelde vijfde positie in het klassement, dat met slechts de afsluitende tijdrit voor de boeg wordt aangevoerd door Philippe Gilbert. Matthias Brändle (Trek-Segafredo) staat op een veilige vijftig seconden achterstand, Kristoff moet bijna een minuut toegeven. Met Boy van Poppel is er nog een tweede Nederlander in de top tien terug te vinden, Ruijgh verdedigt een veertiende plek.



De tijdrit van donderdagmiddag is slechts veertien kilometer en tweehonderd meter lang: over een aantal uren is bekend wie de opvolger van Lieuwe Westra wordt.