Ronde van Turkije half jaar later, rittenkoers nu in oktober

15:08 – De Ronde van Turkije, die deel uitmaakt van de WorldTour-kalender, zal definitief niet in april plaatsvinden. De rittenkoers is uitgesteld naar oktober, aangezien het amper op belangstelling kon rekenen met de oude data. De Presidential Cycling Tour of Turkey, zoals de rittenkoers officieel heet, begint nu op 10 oktober.



De internationale wielerunie UCI maakte dit donderdagmiddag bekend. "Na een meeting in Brussel is besloten dat de Ronde van Turkije wordt verplaatst naar oktober", valt te lezen in een statement. "De Turkse overheid blijft de koers met volle toewijding steunen. Deze plaats op de kalender is alleen voor 2017, de kalender voor 2018 wordt in juni bekendgemaakt."



Het vorige treffen in Turkije leverde een zege op voor José Gonçalves, de Portugees die destijds nog in dienst van Caja Rural - Seguros RGA reed. De 28-jarige heeft afgelopen winter de overstap gemaakt naar Katusha-Alpecin.