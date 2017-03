Gilbert pakt eindzege De Panne, Durbridge wint tijdrit

16:52 – De afsluitende tijdrit in de Driedaagse De Panne-Koksijde is gewonnen door Luke Durbridge. De Australische specialist van Orica-Scott hield na veertien kilometer en tweehonderd meter tegen de klok 0.77 seconden over ten opzichte van oude rot Sylvain Chavanel: Alexander Kristoff kwam slechts twee tellen tekort. De eindzege van Philippe Gilbert, die vanmiddag zevende werd, kwam niet meer in gevaar.



Met een voorsprong van maar liefst vijftig tellen, zorgvuldig opgebouwd tijdens de eerste twee dagen rondom het Belgische kustplaatsje De Panne, kon er vrij weinig meer fout gaan voor Gilbert. De nationaal kampioen, die sinds de afgelopen winter in dienst is van Quick Step Floors, had geen moeite om zijn hoofd boven water te houden: nummer twee Matthias Brändle (Trek-Segafredo) mocht twaalf tellen inlopen, aan het einde was het de voormalig wereldkampioen die met de hoofdprijs mocht pronken.



De tijdrit zelf was zoals gezegd een prooi voor Durbridge, die billenknijpend zat toe te kijken hoe Direct Energie-renner Chavanel (inmiddels 37 jaar) ternauwernoord tekort kwam. Marcel Kittel, die vanochtend (donderdag) de eerste rit van de dag had gewonnen in een massasprint, onderstreepte zijn goede vorm van de dag met een vierde plaats. Alexander Edmondson, team- en landgenoot van Durbridge, tekende voor de zesde plaats. Peter Koning (Aqua Blue Sport) was de hoogstgenoteerde Nederlander, de 26-jarige Venhuizenaar besloot op een keurige negende plaats.



Zodoende heeft Lieuwe Westra in Gilbert een opvolger: It Beest won de vorige editie van de Driedaagse De Panne, na in het verleden al twee keer tweede te zijn geworden. Pim Ligthart was in deze uitvoering de beste landgenoot, de renner van Roompot - Nederlandse Loterij moest na de tijdrit twee plekken toegeven, om uiteindelijk als achtste te worden genoteerd in het eindklassement. Dat was precies één plaatsje voor Boy van Poppel: de voor Trek-Segafredo uitkomende zoon van Jean-Paul van Poppel werd negende.