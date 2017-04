Terpstra kreeg veel kritiek: "Heb social media uitgezet"

13:58 – Niki Terpstra heeft een veelbewogen week achter zich liggen. De renner van Quick-Step Floors kreeg de nodige kritiek over zich heen, onder meer van wereldkampioen Peter Sagan, omdat hij weigerde achter de ontsnapte Greg van Avermaet en Jens Keukeleire aan te gaan. Terpstra kijkt met weinig plezier terug op het voorval.



"Het was vervelend omdat ik vooral werd aangevallen. Dat is nooit leuk", begint hij tegenover de NOS. "Toen ik zag dat het zo heftig werd, heb ik al mijn social media uitgezet, geen kranten meer gelezen en geen Belgische televisie meer gekeken."



In de media werd Terpstra bestempeld als onsportief en een linkebal, maar op social media ging het nog veel verder. "Ik kreeg een aantal nare berichten en toen heb ik het uitgezet. Wat er in die berichten stond? Nou dat ze het dom vonden en dat is nog zacht uitgedrukt."



Als hem de vraag wordt gesteld of het een domme actie was, is de 32-jarige Beverwijker eerlijk. "Het was geen slimme actie, maar dat kan soms gebeuren. Alleen er zijn drie mannen die hun benen stil houden en ik word er op afgerekend. Dat is vervelend", besluit de renner van Quick-Step Floors, die zondag voor de negende keer aan de start van de Ronde van Vlaanderen staat.