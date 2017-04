Zieke Keukeleire moet Ronde van Vlaanderen laten schieten

7:50 – Jens Keukeleire gaat vandaag (zondag) in de 101ste editie van de Ronde van Vlaanderen. De Belg van Orica-Scott is ziek en daardoor niet fit genoeg om in actie te komen. Keukeleire gold als een outsider na zijn knappe tweede plaats in Gent-Wevelgem vorige week.



"Een hevig teleurgestelde Keukeleire moet de Ronde van Vlaanderen door ziekte laten schieten", schrijft Orica-Scott op Twitter. Keukeleire zelf schrijft op hetzelfde medium: "Ik wens mijn ploeggenoten veel succes vandaag. Het zal pijn doen om er niet bij te zijn..."



In Gent-Wevelgem raakte Keukeleire vorige week zondag voorop met Greg Van Avermaet. Zijn landgenoot bleek daarna te snel in de sprint.