Sagan: "Het gaat niet alleen tussen mij en Van Avermaet"

8:14 – Peter Sagan en Greg Van Avermaet, dat zijn de mannen waar vandaag (zondag) tijdens de 101ste Ronde van Vlaanderen alle ogen op gericht zijn. Maar waar twee renners vechten om een zege, daar schuilt het gevaar dat een derde ermee aan de haal gaat. Dat weet ook Sagan.



"Vorig jaar is nu al geschiedenis. Al is het een geweldige herinnering, we moeten ons concentreren op deze koers. Er zijn meerdere renners die kunnen winnen, het gaat niet alleen maar tussen mij en Greg", blikt Sagan een dag voor de koers vooruit tijdens de persconferentie.



In 2016 stond er geen maat op Sagan. De Slowaakse wereldkampioen won de honderdste editie van de Ronde van Vlaanderen met een onnavolgbare solo in diepe finale.