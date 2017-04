Sutherland soleert naar zege in Ronde van La Rioja

13:48 – Rory Sutherland heeft de Ronde van La Rioja op zijn naam geschreven. De Nieuw-Zeelander van Team Movistar soleerde in Logroño naar de zege nadat zijn ploeg de hele dag in de aanval was geweest. Michael Albasini werd tweede, voor José Joaquin Rojas.



De Ronde van La Rioja ging dit jaar over iets meer dan 150 kilometer van Villamediana de Iregua naar Logroño. Uit de WorldTour waren alleen Movistar en Orica-Scott aanwezig en dus waren alle ogen op die ploegen gericht. Zij namen ook het initiatief en maakten de koers interessant om te volgen.



Uit een grote kopgroep bleven Jonathan Castroviejo en Marc Soler van Movistar en Michael Albasini van Orica-Scott over in de finale. Zij kregen gezelschap van negen andere renners, waaronder veel blauw van de aanwezige WorldTour-formaties. Superknecht Sutherland besloot dit keer maar eens voor eigen succes te gaan en soleerde na zijn demarrage uit de kopgroep naar de zege.