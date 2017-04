Machtige solo brengt Gilbert zege in Ronde van Vlaanderen

17:15 – Philippe Gilbert (hier op archiefbeeld) heeft met een magistrale solo de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Greg Van Avermaet werd na onfortuin in de finale tweede, de Nederlanders Niki Terpstra en Dylan van Baarle werden derde en vierde.



Toen in 2011 bekend werd gemaakt dat de Muur van Geraardsbergen uit het parcours van de Vlaamse Hoogmis zou worden gehaald, treurde heel België. Dit jaar maakte de legendarische helling zijn rentree. Maar, zo was de voorspelling, door zijn plek zo vroeg in de koers zou daar geen beslissing gaan vallen. Dat bleek een onjuiste inschatting, De Muur bleek van beslissende waarde in de 101ste editie van De Ronde.



Schifting op De Muur

Spektakel op Oude Kwaremont

De Ronde begon zelden zo rustig. Een ongevaarlijke groep van acht mocht al snel wegrijden en een ruime voorsprong pakken (maximaal elf minuten), terwijl het peloton in alle rust deel één van de koers afwerkte. gevolg was dat het lang duurde voordat de koers openbrak, maar ook dat er weinig valpartijen waren.Op de Muur van Geraardsbergen ging het los. Niemand minder dan Tom Boonen, die dit jaar zijn laatste ronde reed, zorgde voor een schifting. Van Avermaet en Peter Sagan misten de slag, Gilbert zat mee. Er ontstond een groep van veertien renners en die groep klapte al snel over de vroege vlucht heen. Gilbert en Co begonnen daarna met een dikke halve minuut voorsprong aan de voorlaatste beklimming van de Oude Kwaremont.Op de Oude Kwaremont zette Gilbert aan. Sep Vanmarcke zat direct in zijn wiel, maar moest passen. De Belgisch kampioen had daarna een gat, keek met enige verbazing naar de ruimte die achter hem lag en besloot vervolgens om door te gaan. Met nog 55 kilometer voor de boeg.De 34-jarige Gilbert hield daarna geen moment meer in en bleef continu een miuut voor zijn rivalen koersen. Pechvogel Vanmarcke ging in de achtervolging onderuit en Boonen kende mechanische pech. Sagan en Van Avermaet kwamen samen met Naesen nog wel in actie in een poging het sterke nummer van Gilbert te breken.Sagan, Van Avermaet en Olivier Naesen kwamen maar niet dichterbij, maar werden definitief uitgeschakeld door een valpartij van Sagan. De wereldkampioen sleurde op kop op de Oude Kwaremont, kwam ten val en nam Van Avermaet en Naesen mee. Exit Sagan, exit Naesen. Van Avermaet stapte vrij snel op en zette samen met Terpstra en Van Baarle een achtervolging op.Dat trio kwam nog akelig dichtbij voor Gilbert. Terpstra hoefde geen kopwerk te doen als joker van Quick-Step Floors. Van Avermaet en Van Baarle wisten het verschil samen nog terug te brengen tot een halve minuut, maar kwamen te laat. Gilbert had zelfs tijd om met zijn fiets boven zijn hoofd geheven over de meet te komen. Van Avermaet spurtte naar plek twee.