Van Avermaet breidt WorldTour-leiding uit, Gilbert derde

9:46 – Na de val van Peter Sagan in de Ronde van Vlaanderen, en zijn eigen tweede plaats, heeft Greg Van Avermaet zijn leiding in het WorldTour-klassement uitgebreid. Philippe Gilbert, die de Vlaamse Hoogmis won, klom van de zevende naar de derde plaats in de tussenstand. Beste Nederlander is nu Niki Terpstra: de renner van Quick Step Floors scoorde een beste sloot punten door derde te worden in de Ronde.



De achterstand van Sagan op Van Avermaet is inmiddels bijna zevenhonderd punten: de olympisch kampioen, die in 2017 de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem wist te winnen, beschikt na Vlaanderens Mooiste over 1898 punten. De Slowaakse regerend tweevoudig wereldkampioen heeft er momenteel 1235, waarmee de hete adem van Gilbert gevoeld wordt.



Het WorldTour-klassement na de Ronde van Vlaanderen:

1. Greg Van Avermaet - 1898 punten

2. Peter Sagan - 1235 "

3. Philippe Gilbert - 1170 "

4. Alberto Contador - 823 "

5. Michal Kwiatkowski - 820 "

6. Richie Porte - 812 "

7. Julian Alaphilippe - 785 "

8. Rohan Dennis - 660 "

9. Niki Terpstra - 642 "

10. Nairo Quintana - 620 "



Overige bestgeklasseerde Nederlanders:

16. Tom Dumoulin - 541 punten

21. Dylan van Baarle - 430 "

41. Bauke Mollema - 275 "

50. Robert Gesink - 231 "



Het WorldTour-klassement voor ploegen:

1. Quick Step Floors - 5036 punten

2. BMC Racing - 4083 "

3. Orica-Scott - 3203 "

4. Team Sky - 2429 "

5. Trek-Segafredo - 2389 "