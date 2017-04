3 april 2017 – De Kapelmuur van Geraardsbergen is terug in de Ronde van Vlaanderen en bewees meteen zijn waarde. Philippe Gilbert zegevierde in de Vlaamse Hoogmis en sloeg het fundament op de legendarische helling. Bij de dames was Coryn Rivera verrassend de sterkste. Dit is De Bezemwagen, het wielerweekend op een hoop.



De Muur is terug

Het is 16 september 2011 als België een stevige dreun te verwerken krijgt. De befaamde Kapelmuur van Geraardsbergen verdwijnt uit de Ronde van Vlaanderen. De Ronde is De Ronde niet meer volgens veel Belgen, er volgt protest en er worden Facebookpagina's opgericht met teksten als 'De Ronde mag geen veredeld criterium worden'.De ophef blijkt overdreven, De Ronde is legendarisch en blijft ieder jaar spectaculair voor fans. Toch is heel België uitzinnig als besloten wordt De Muur terug te laten keren in het parcours voor de 101ste editie in 2017. Dit keer vroeg in de finale, waarschijnlijk zelfs voor de finale echt begint. Zo is de voorspelling vooraf. Maar De Muur bevestigt dit jaar haar legendarische status.

Als Tom Boonen met zijn Quick-Step Floors-ploeggenoten de koers openbreekt op De Muur, druipt het Vlaamse sentiment van het beeldscherm af. De afscheidnemende, drievoudig winnaar en publiekslieveling van heel Vlaanderen zet topfavorieten Greg Van Avermaet en Peter Sagan te kijk. Ploeggenoot Philippe Gilbert gaat even later op de Oude Kwaremont solo en wordt pas in Oudenaarde weer gesignaleerd door zijn concurrenten.



"Ik keek achterom en had een gat. Ik heb wel tien keer gevraagd wat ik moest doen, kreeg geen antwoord en ben toen maar doorgereden", zou Gilbert na afloop verklaren. Dat Boonen door materiaalpech niet meer mee kan doen om de podiumplekken, is bijzaak. "Ik heb me vooral geamuseerd", aldus Tommeke tegenover de NOS. Zondag stapt Boonen nog een keer op voor een Monument.



De revelatie Rivera

Ook bij de dames is er genoeg om van te genieten. Als Anna van der Breggen, Katarzyna Niewiadoma, Annemiek van Vleuten en Elisa Longo Borghini in de finale van de Ronde van Vlaanderen voor dames loskomen, is het spel gespeeld. Die gaan draaien en daar gaat niemand meer bij komen. De eerste die haar benen stilhoudt is Van der Breggen, waarna de andere drie halve beurten doen. Op één kilometer van de aankomst stuift een achtervolgende groep in het kielzog van Ellen van Dijk voorbij. De vinnige Rivera sluipt voorzichtig mee.

Met een machtige sprint legt Rivera de rest haar wil op. De eerste Amerikaanse zege in De Ronde is daarmee een feit. "Een sprintster met inhoud", zo kwalificeert Van Dijk haar ploeggenote in de jongste editie van Bellen met Ellen. Om met een grijns toe te voegen: "Ze kan goed eten voor zo'n klein meisje. Daar gaan we nog veel van horen." En we horen al snel van haar. Na haar zege in de Trofeo Alfredo Binda, is dit al de tweede WorldTour-triomf van Rivera.

Wat staat ons deze week te wachten?

Door: Benjamin de Bruijn



Nu de Ronde van Vlaanderen achter ons ligt, gaat het vizier (oké, we mogen nog heel even nagenieten) zo snel mogelijk op Parijs-Roubaix. Het derde Monument van het seizoen is de laatste grote koers van Boonen, maar vooral een kans voor de verliezers van De Ronde om terug te slaan.Op woensdag kunnen we al genieten van de Scheldeprijs en de hele week (vanaf vandaag) wordt er gefietst in het Baskenland. Met Alberto Contador, Romain Bardet, Rigoberto Uran en Alejandro Valverde aan de start belooft dat een aantrekkelijke koers te gaan worden. Het damespeloton werkt in Groningen de Healthy Ageing Tour af, die vorig jaar (toen het nog de Energiewacht Tour was) werd gewonnen door Van Dijk.Maandag tot en met zaterdag: Ronde van het BaskenlandDinsdag tot en met vrijdag: Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la LoireWoensdag: ScheldeprijsZondag: Parijs-RoubaixZondag: Ronde van de ApennijnenZondag: Klasika Primavera de AmorebietaMaandag: Grand Prix de DottigniesWoensdag tot en met zondag: Healthy Ageing Tour