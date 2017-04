Matthews wint in Baskenland, na cruciaal lek Alaphilippe

17:27 – De eerste etappe in de Ronde van het Baskenland is na een chaotische finale gewonnen door Michael Matthews. De favoriet van Team Sunweb was in de massasprint uiteindelijk een stuk rapper dan Jay McCarthy en Simon Gerrans, waarmee hij het vele werk van zijn ploeggenoten bekroonde.



In een lang zeer timide openingsrit waren Igor Antón (Dimension Data), Lluís Guillermo Mas (Caja Rural) en Yoann Bagot (Cofidis) de vroege vluchters. Team Sunweb controleerde echter uitstekend en rekende de kopgroep ruim voor de finish in.



Toch werd het in de finale nog spannend, toen eerst Tim Wellens en vervolgens Julian Alaphilippe ten aanval trokken. Laatstgenoemde sloeg een mooi gaatje en leek op weg naar de zege, maar reed met nog goed drie kilometer te gaan. Vervolgens gingen Nicolas Roche, Alejandro Valverde en Sean de Bie er nog even vandoor, maar ook zij werden gegrepen. Dus werd er gewoon gesprint in de straten van Eguesibar-Sarriguren. McCarthy kwam nog als eerste de laatste bocht uit, maar zag uiteindelijk toch nog zijn landgenoot passeren.



Alberto Contador kwam een minuut na Matthews over de streep, maar verloor uiteindelijk geen tijd. Hij was betrokken bij een valpartij op zevenhonderd meter van de finish.