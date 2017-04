Minutenverlies voor Alaphilippe, geen schade bij Contador

3 april 2017 – Na een paar zeer chaotische slotkilometers tijdens de eerste etappe in de Ronde van het Baskenland duurde het even voordat de rookwolken waren opgetrokken. Het grootste slachtoffer van de finale blijkt Julian Alaphilippe te zijn. De Fransman verloor uiteindelijke twee minuten en negentien seconden.



Op dik drie kilometer van de finish zag het er nog naar uit dat de renner van Quick-Step Floors de etappe ging winnen, maar een lekke band speelde hem parten. Hoewel hij op die lekke band nog wel het bord van de laatste drie kilometer passeerde alvorens hij door het peloton werd opgeslokt en achtergelaten, telde volgens de reglementen uiteindelijk de tijd waarin hij over de finish kwam en dat was op ruim twee minuten van winnaar Michael Matthews.



Tijdsverlies van Alberto Contador bleef in de eerste etappe wel uit. Velen keken even raar op, toen hij pas een minuut na de Australische winnaar over de streep bolde, maar hij bleek betrokken te zijn geweest bij een valpartij op zeven honderd meter van de streep, zodoende krijgt hij wel dezelfde tijd als het peloton.



De Spanjaard heeft ook geen schade overgehouden aan de val. "Twee renners vielen en ik kon geen kant uit", zo verklaart Contador op de website van Trek-Segafredo. "Gelukkig vielen we op het gras en is er daardoor geen schade. Dat had wel anders uit kunnen pakken." Ook Simon Yates kwam door de valpartij verlaat over de streep, maar ook voor hem was er geen schade.