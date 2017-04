Matthews na zege: "Dit was de perfecte dag voor ons"

9:48 – Michael Matthews schreef maandag de eerste etappe in de Ronde van het Baskenland op zijn naam. In de massasprint versloeg de renner van Team Sunweb Jay McCarthy en Simon Gerrans. Na afloop had hij vooral lovende woorden over voor zijn ploeggenoten.



"Het was een perfecte dag en het team heeft de hele dag aan kop gereden", aldus Matthews op de website van zijn ploeg. "Ze hebben me in perfecte positie afgezet om de rit te kunnen winnen en ik kan ze daarvoor niet genoeg bedanken. Ik ben blij dat ik het af heb kunnen maken na al het harde werk wat ze verricht hebben."



Ploegleider Morten Bennekou is blij dat Team Sunweb de leiderstrui in het bezit heeft. "De ploeg heeft het heel goed gedaan door de hele dag het peloton te controleren om Michael een kans te geven in de sprint. Toen de vluchters werden in gerekend met nog twintig kilometer te gaan, bleven we gefocust. We zijn vooral blij omdat deze zege door zowel een goede teamprestatie als een sterke individuele prestatie tot stand kwam. We kijken er naar uit om dinsdag met de gele trui te rijden", liet hij weten.