KNWU presenteert Fonds Gehandicaptensport als partner

13:21 – De KNWU gaat een samenwerking aan met het Fonds Gehandicaptensport, dat maakt de wielerbond dinsdag bekend. Daarmee hoopt de KNWU dat er meer aandacht komt voor gehandicaptensport en in het bijzonder para-cycling.



Het logo van het Fonds Gehandicaptensport is vanaf nu te zien op de shirts van de Nederlandse selectie. Dat geldt niet voor de wegwielrenners, omdat daar Centric de hoofdsponsor is. "KNWU en Fonds Gehandicaptensport staan zij-aan-zij in de overtuiging dat de wielersport voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook voor mensen voor wie dat wegens een fysieke of verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend is", zo valt er te lezen op de website van de wielerbond.



"Beide partijen hebben zich daarom ten doel gesteld een stimulans te geven aan para-cycling. Dit zal onder meer gebeuren door het verlenen van start -en stimuleringssubsidies aan wielerverenigingen", legt de bond uit. Het nieuwe shirt werd dinsdag door Paralympisch wielrenner Tristan Bangma. Ook de WK Baan-selectie was aanwezig bij de presentatie.