Hoogland niet compleet fit naar WK door nierklachten

14:34 – Jeffrey Hoogland gaat met twijfels naar de WK Baanwielrennen in Hongkong. De sprinter kreeg begin maart problemen met zijn nieren en lag daardoor zelfs een week in het ziekenhuis. Inmiddels zijn de klachten over, maar honderd procent fit is hij niet.



"Ik geloof niet dat ik volledig hersteld ben, ik ben blij dat ik de kans krijg om mee te gaan", citeren diverse Nederlandse media Hoogland bij de teamprestatie van dinsdag in Apeldoorn. De problemen kwamen aan het licht nadat de Nederlander een kwalificatiewedstrijd in Alkmaar reed. "Het ging al niet lekker, ik werd misselijk en moest overgeven, terwijl ik niet het gevoel had dat ik heel diep was gegaan." Nadat hij last kreeg van hevige rugpijn is hij naar het ziekenhuis gereden, waar hij meteen een week moest blijven. Daar bleek sprake van overbelasting van de nieren door teveel afbraak van spieren.



Hoogland kreeg morfine en werd aan een infuus gelegd. "De nieren moesten doorgespoeld worden. Ik kende deze kwaal ook niet. Er kunnen heel veel factoren een rol hebben gespeeld. Ik heb veel spieren, dan breek je ook veel af wat je moet aanvullen met eiwitten of voedingssupplementen. Misschien heb ik ook te weinig hersteld", vertelt de sprinter, die niet weet of de klachten terug kunnen komen. "Ik blijf nu in ieder geval nog steeds veel drinken en mijn bloedwaarden worden in de gaten gehouden. Maar er was geen reden om het nog rustig aan te doen."



De WK baanwielrennen beginnen volgende week woensdag in Hongkong. Naast Hoogland zijn ook Theo Bos, Harrie Lavreijsen, Matthijs Büchli, Hugo Haak en Nils van 't Hoenderdaal geselecteerd voor de sprintonderdelen bij de mannen.