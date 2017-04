Jules wint massasprint in eerste rit Circuit Cycliste Sarthe

16:01 – Justin Jules heeft de eerste etappe in het Circuit Cycliste Sarthe op zijn naam geschreven. De Franse renner van WB-Veranclassic-Aqua Protect eindigde in de massasprint voor landgenoot Arthur Vichot en de Italiaan Andrea Vendrame.



Martijn Budding (Roompot-Nederlandse Loterij) maakte deel uit van de vlucht. Samen met Ángel Madrazo (Delko-Marseille Provence-KTM) wist hij al vrij vroeg in de rit te ontsnappen uit het peloton. Het tweetal had een voorsprong van ruim zes minuten. Met nog 8,6 kilometer te gaan sprong Madrazo weg bij Budding, maar ook hij werd even later alsnog bijgehaald door het peloton.



In de daarna volgende massasprint kwam Jules vervolgens als eerste over de streep. Vichot eindigde als tweede terwijl Vendrame derde werd. Jules is door de winst in de eerste etappe vanzelfsprekend ook de leider in het klassement.