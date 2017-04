De La Cruz wint na sterke solo in Ronde van Baskenland

17:36 – David De La Cruz heeft op knappe wijze de derde etappe van de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Spanjaard ontsnapte op de slotklim uit het peloton en hield in de finishplaats Donostia een jagend peloton nipt achter zich. Michal Kwiatkowski klopte enkele seconden later Jay McCarthy in de sprint om de tweede plaats. De La Cruz neemt ook de leiding in het algemeen klassement over.



Door de hoge snelheden in het eerste uur (47,7 km per uur) duurde het even voordat aanvallers de zegen van het peloton kregen. Na ruim een uur koers was het dan eindelijk raak. Een groep van negen man, bestaande uit Alessandro De Marchi (BMC), Stephane Rossetto (Cofidis), Matteo Montaguti (AG2R La Mondiale), Jakob Fuglsang (Astana), Sergio Pardilla (Caja Rural), Arnaud Courteille (FDJ), Antonio Nibali (Bahrein-Merida), Alex Howes (Cannondale-Drapac) en Eros Capecchi (Quick-Step Floors) nam een voorsprong van 4 minuten. Van de vluchters hielden Fuglsang en De Marchi het langst stand, maar ook zij bleven niet vooruit.



Op de slotklim zag Alexis Vuillermoz zijn kans schoon, maar zijn aanval werd overgenomen door De La Cruz. George Bennett (LottoNL-Jumbo) en Michael Woods (Cannondale) probeerden nog in het wiel van de Spanjaard te komen, maar het peloton haalde het tweetal vlot terug. De La Cruz ging ondertussen onverminderd verder, maar in de afdaling leek ook hij ingerekend te gaan worden door de groep met favorieten. De renner van Quick-Step Floors zette nog een keer aan en hield het jagende peloton in San Sebastian toch nipt achter zich.