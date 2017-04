Pieters wint spannende rit in Healthy Ageing Tour

18:04 – Amy Pieters heeft een enerverende etappe in de Healthy Ageing Tour op haar naam geschreven. De renster van Boels-Dolmans ontsnapte in de laatste kilometer uit een kopgroep met favorieten en kwam na 77,6 kilometer solo over de meet in Grijpskerk. Ellen van Dijk behoudt de leiding in het algemeen klassement.



Meteen vanaf de start werd de koers hard gemaakt. Verschillende dames probeerden op avontuur te gaan, maar niemand kreeg de ruimte. Plotseling sloeg een groep van zeventien rensters een gat naar de rest van het peloton. Bij die zeventien koplopers zaten alle favorieten, behalve Annemiek van Vleuten. De kopgroep, onder aanvoering van Boels-Dolmans en Sunweb, bleef het tempo vervolgens hoog houden. Zo hoog zelfs dat onder meer Roxane Knetemann en Nederlands kampioene Anouska Koster moesten lossen.



Enkele kilometers van de streep koos Anna van der Breggen voor de aanval. De olympisch kampioene sloeg meteen een gaatje, maar een krachtsinspanning van Van Dijk bracht de groep weer terug. Dat was voor Pieters het signaal om weg te springen. De 25-jarige renster van Boels-Dolmans pakte een paar tellen en ze zou deze voorsprong niet meer uit handen geven. De Italiaanse Barbara Guarischi en de Finse Lotta Lepistö sprintten naar de overige posities op het podium.