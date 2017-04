Roglic bezorgt LottoNL-Jumbo zege in Ronde van Baskenland

6 april 2017 – Primoz Roglic heeft de vierde etappe van de Ronde van Baskenland gewonnen. De renner van LottoNL-Jumbo ontsnapte in de slotfase uit het peloton en kwam solo over de streep. De Spanjaard David De La Cruz blijft de leiderstrui in bezit houden.



De vlucht van de dag liet donderdag lang op zich wachten. Pas na een uur slaagden Toms Skujiņš, Maxim Belkov, Jonathan Lastra en Amaël Moinard erin om uit het peloton weg te rijden. Zij kregen een maximale voorsprong van vijf minuten. Skujiņš hield het het langste vol, hij werd op achttien kilometer van de streep pas gegrepen.



Daarna vonden er verschillende aanvallen plaats. Onder anderen LottoNL-Jumbo-renner George Bennett probeerde het, maar hij werd al snel teruggehaald door het peloton. De etappe leek daarna te gaan uitlopen op een massasprint, maar dat was buiten Roglic omgerekend.



Roglic kwam na een geslaagde ontsnapping in de 174 kilometer lange rit tussen San Sebastian en Bilbao als eerste over de finish. Michael Matthews eindigde als tweede terwijl Giovanni Visconti de derde plaats pakte. De marge met het peloton was net niet groot genoeg om de leiderstrui over te nemen van De La Cruz. Wel is de Sloveen opgeschoven naar de tweede plaats in het klassement. Hij heeft een achterstand van acht seconden op de Spanjaard.