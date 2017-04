Mooi succes voor Roglic: "Heb hier geen woorden voor"

6 april 2017 – De vierde etappe van de Ronde van Baskenland is een prooi geworden voor Primoz Roglic, die donderdagmiddag solo over de streep kwam in Bilbao. De Sloveen van Team LottoNL-Jumbo is door de zege bovendien naar de tweede plaats in het klassement gestegen. Na afloop was hij dolblij.



Een demarrage in de slotfase bleek succesvol voor Roglic. "Er werd veel aangevallen en toen ik voorin zat, wist ik dat dit het moment was. Ik demarreerde een paar kilometer voor de streep en ik heb er alles aan gedaan om mijn voorsprong te behouden", reconstrueert hij op de website van zijn ploeg. "Ik ben vol blijven gaan tot aan de finish. Ik heb hier geen woorden voor. Ik ben erg blij met deze zege en dat dit me gelukt is."



Ploegleider Grischa Niermann had tijdens de rit vertrouwen in een zege voor een renner van zijn ploeg. "We hebben de mannen verteld dat ze moesten aanvallen en niet meer om moesten kijken. Op de klim heeft George Bennett het een aantal keer geprobeerd en in de slotfase reed Primoz weg. Hij heeft een kilometer gas gegeven en toen is het achtervolgende peloton kapot gegaan. Het is mooi dat het lukt om te winnen. In de breedte rijden we hier sterk en het is mooi om te zien dat onze kopmannen mee doen om de eerste plaatsen. Niet door alleen mee te schuiven, maar door zelf initiatief te tonen."



David De La Cruz is nog altijd de leider van de Ronde van de Baskenland, die nog twee etappes telt.