Bellen met Maarten: "Ik had kunnen winnen in 2011"

13:30 – Het is in 2011 de mooiste koers uit zijn carrière. Negentien tellen nadat Johan Vansummeren op het Vélodrome in Roubaix verrassend de kassei wint, komt Maarten Tjallingii in het kielzog van Fabian Cancellara als derde over de streep. Misschien had Tjallingii wel kunnen winnen, maar door die gedachte laat hij zijn geluk niet terugdringen. Tjallingii is uitzinnig. In Bellen met Maarten een terugblik op 2011 en een vooruitblik op zondag.



Terug naar Parijs-Roubaix 2011. Je komt als derde over de meet en bent uitzinnig van vreugde. Waarom was die derde plaats zo bijzonder voor je?

Man, dat was een ongelooflijk gave ervaring. Ik droomde ervan om op het podium te komen in Parijs-Roubaix. Dat was voor mij een enorm doel, een doel dat jarenlang onbereikbaar leek. Het is een enorme opluchting als zo'n grote droom werkelijkheid wordt. Ik kreeg na die prestatie nog meer waardering voor wat ik deed. Er viel frustratie weg van het niet behalen van het doel. In de topsport lukt het negen van de tien keer niet wat je wilt, die ene keer wel. Daar heb ik vol van genieten!



Had je eigenlijk kunnen winnen in die editie van Parijs-Roubaix?

Natuurlijk had ik daar kunnen winnen. Achteraf kwam ik er zelfs nog achter dat ik in de finale op een leegloper reed. Maar omstandigheden wil ik nooit de schuld geven. Mijn vrouw vroeg met ooit waarom ik het daar nooit over heb. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn materiaal, dus het was gewoon niet belangrijk. En ik heb er geen seconde minder om gejuicht na afloop.



Die derde plaats was ook al een enorme stunt. Hoe heb je naar die vorm, naar die prestatie toegewerkt?

Je moet je doel aanpassen naar je mogelijkheden. Ik wilde op het podium komen in Parijs-Roubaix. Dat was voor mij een doel van de buitencategorie. Mijn visie was dat ik alleen in de positie kon komen om dat doel te behalen als ik in de vroege ontsnapping zou zitten. Dat heb ik vaker geprobeerd en op die dag lukte het ook.



Als ik luister naar dit verhaal moet ik meteen aan LottoNL-Jumbo denken. De Nederlandse ploeg kent geen gelukkig voorjaar. Kunnen zij iets van deze visie leren; de visie van koersen naar je mogelijkheden?



Ik heb één tip voor LottoNL-Jumbo; ga niet meer voor een kopman. Zorg ervoor dat je acht kopmannen in de ploeg hebt. Met een kopman in de ploeg, heb je ook maar een keus. Ik zou die hele ploeg lekker laten koersen, terug naar het gevoel dat ze hadden in koersen waarin het goed ging. Laat ze zich afvragen; waarom koers ik? Waar gaat mijn hart sneller van kloppen tijdens de koers? Dan ontstaan er vanzelf meer kansen. Als er één klassieker is waarin je er voordeel van hebt om in de ontsnapping te zitten, dan is het wel Parijs-Roubaix. Het peloton raast met zestig per uur over die stroken, daar moet je vechten voor je positie. In de kopgroep gaat het 45 en heb je meer ruimte. Spring mee en maak de koers, dat is goed voor je moraal en dat vindt het publiek ook mooi om te zien. Zo ben ik ook op het podium gekomen.



Wat zou jij nu tegen Lars Boom, die veel kritiek krijgt dit voorjaar, zeggen als je zijn coach was?

Ik zou hem een steun in de rug te geven. Hij heeft veel gepresteerd, en daarom is hij kopman. Daar hoef je geen kritiek op te hebben, dat hoort bij een renner met zijn status. Hij gaat alleen niet helemaal handig met die negativiteit om. Het is voor hem nu zaak om na te denken over hoe hij dat om kan draaien. Dat zou hij bijvoorbeeld kunnen doen door een keer vroeg in de finale aan te vallen, zoals Dylan van Baarle in de Ronde van Vlaanderen deed. Dylan werd door die tactiek niet alleen vierde, ze hadden ook een plan B toen kopman Sep Vanmarcke wegviel.



Tot slot, wat gaan we zondag voor koers zien?

Stiekem gun ik het Tom Boonen. Ja, laat ik het daar bij houden. Dat Boonen In stijl die steen mee naar huis gaat nemen. Ik heb vandaag over Carrefour de l'Arbe gereden. Als ik daar kom en ik zie die stenen, dan krijg ik een lach op mijn gezicht en volgens mij heeft Tom dat ook. Dat is een liefhebber, en dit is zijn koers. En als Sagan niet te veel last heeft van zijn valpartij, dan is hij met Van Avermaet de te kloppen man. Die voorspelling is niet zo spectaculair. Niki Terpstra heeft laten zien dat hij goed is, en ik hoop dat Dylan weer goed is. Om te laten zien dat we in Nederland enorm veel talent hebben, want dat hebben we.



Door: Benjamin de Bruijn